В МОК считают, то бойкот Украиной соревнований с российскими и белорусскими спортсменами навредит украинскому спорту

В заявлении указано, что если такое решение будет реализовано, это "только навредит украинскому спортивному сообществу и никоим образом не повлияет на войну, которую мир хочет остановить и которую так яростно осуждает МОК".

В комитете считают, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких международных соревнованиях.

Также в МОК заявили, что "в этом мире, к сожалению, слишком много войн, вооруженных конфликтов и кризисов", и почти во всех Олимпиадах спортсмены соревновались друг с другом, несмотря на то, что их страны находятся в состоянии войны или конфликта.

30 марта министр Кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что украинским спортсменам нельзя будет соревноваться на турнирах, где будут представлены атлеты из России или Беларуси. Соответствующее решение принято Кабинетом Министров Украины. Протокольное решение, которое приняло правительство, было подано по предложению министра молодежи и спорта Украины, а также президента НОК Украины Вадима Гутцайта. Это решение распространяется на все соревнования, включая отборочные старты на Олимпиаду 2024.

Немчинов добавил, что участие представителей украинских федераций на соревнованиях, где представлены россияне и белорусы, может угрожать федерациям лишением их статуса национальных.