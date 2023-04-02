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СПОРТ

В МОК считают, то бойкот Украиной соревнований с российскими и белорусскими спортсменами навредит украинскому спорту

В МОК раскритиковали решение украинского правительства
В МОК раскритиковали решение украинского правительства
Фото: EPA

Международный олимпийский комитет считает, что решение украинского правительства запретить спортсменам участвовать в соревнованиях, где будут представители РФ и Беларуси, навредит украинскому спорту. Об этом МОК заявил 1 апреля, пишет Reuters.

В заявлении указано, что если такое решение будет реализовано, это "только навредит украинскому спортивному сообществу и никоим образом не повлияет на войну, которую мир хочет остановить и которую так яростно осуждает МОК".

В комитете считают, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких международных соревнованиях.

Также в МОК заявили, что "в этом мире, к сожалению, слишком много войн, вооруженных конфликтов и кризисов", и почти во всех Олимпиадах спортсмены соревновались друг с другом, несмотря на то, что их страны находятся в состоянии войны или конфликта.

30 марта министр Кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что украинским спортсменам нельзя будет соревноваться на турнирах, где будут представлены атлеты из России или Беларуси. Соответствующее решение принято Кабинетом Министров Украины. Протокольное решение, которое приняло правительство, было подано по предложению министра молодежи и спорта Украины, а также президента НОК Украины Вадима Гутцайта. Это решение распространяется на все соревнования, включая отборочные старты на Олимпиаду 2024.

Немчинов добавил, что участие представителей украинских федераций на соревнованиях, где представлены россияне и белорусы, может угрожать федерациям лишением их статуса национальных.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил президента МОК Томаса Баха в Бахмут Донецкой области (там идут ожесточенные бои), "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". 

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт 27 января заявил, что не исключает бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

В феврале более 30 стран, включая Грецию – страну рождения Олимпийских игр – и Францию, которая принимает их в 2024 году, поддержали запрет на участие россиян и белорусов в Олимпийских играх.

22 марта Бах заявил, что Олимпийские игры и Международный олимпийский комитет не могут быть "арбитрами в политических спорах". Он подчеркнул, что Игры должны держаться подальше от политики, иначе они "потеряют свою объединяющую силу". По мнению Баха, "если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, тогда спорт и спортсмены становятся инструментами политики".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, спорт, Беларусь, МОК, бойкот, Олимпиада, Олимпиада 2024, Международный олимпийский комитет
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