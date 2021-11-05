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Украина подала заявку на проведение футбольного Евро 2025 среди женщин

УЕФА уже получил пять заявок на проведение Евро 2025 среди женщин
УЕФА уже получил пять заявок на проведение Евро 2025 среди женщин
Фото: EPA

Украина подала заявку на проведение финального турнира чемпионата Европы по футболу в 2025 году среди женщин. Об этом 4 ноября сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

УЕФА уже получил пять заявок.

Кроме Украины заинтересованность в проведении турнира выразили Франция, Польша, Швейцария. Также совместную заявку сделали Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция.

Крайний срок подачи заявок – октябрь 2022 года. В декабре исполнительный комитет УЕФА выберет страну-организатора Евро 2025.

Отмечается, что футбольный Союз повысил стандарты на проведения соревнований, в частности претендентам рекомендовали предоставить восемь стадионов категории 4 вместимостью от 15 тыс. зрителей.

Контекст:

Украина имеет опыт проведения мужского Евро 2012 по футболу (совместно с Польшей).

В 2018 году в Киеве прошло два финала Лиги чемпионов УЕФА – женского и мужского клубных турниров.

Чемпионат Европы по футболу среди женщин пройдет в июле 2025 года.

Теги: футбол, Украина, Польша, Франция, Швеция, Дания, Норвегия, Швейцария, УЕФА, Финляндия, Европа, женщины, соревнования, чемпионат Европы, финал, турнир
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