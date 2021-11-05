Украина подала заявку на проведение футбольного Евро 2025 среди женщин

УЕФА уже получил пять заявок на проведение Евро 2025 среди женщин Фото: EPA

УЕФА уже получил пять заявок.

Кроме Украины заинтересованность в проведении турнира выразили Франция, Польша, Швейцария. Также совместную заявку сделали Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция.

Крайний срок подачи заявок – октябрь 2022 года. В декабре исполнительный комитет УЕФА выберет страну-организатора Евро 2025.

Отмечается, что футбольный Союз повысил стандарты на проведения соревнований, в частности претендентам рекомендовали предоставить восемь стадионов категории 4 вместимостью от 15 тыс. зрителей.