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Украина получила право провести в 2023 году Всемирную зимнюю Гимназиаду

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В Украине пройдет также футбольный турнир
В Украине пройдет также футбольный турнир
Фото: pixabay.com

В 2023 году в Украине пройдут два крупных соревнования среди учащихся школьного возраста. Об этом 17 сентября сообщил в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

"Рад сообщить, что Украина впервые в истории ученического спорта получила право принимать чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаду 2023. Убежден, мы проведем их на высочайшем уровне!" – написал глава государства.

Президент вспомнил свое детство и отметил, что "каждый современный ребенок должен быть со спортом на "ты", понимать, что одни его виды учат играть в команде, другие – надеяться только на себя".

"Спорт учит побеждать, учит, наконец, достойно воспринимать поражения и становиться после них сильнее. Не зря одним из моих приоритетов является развитие спортивной инфраструктуры – площадок, стадионов, бассейнов – и поддержка и развитие спортивных секций в учебных заведениях. Мы это делаем. И это замечают", – заявил Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2905512679699089

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров объяснил, что "зимние и летние Гимназиады являются самыми масштабными всемирными спортивными мероприятиями среди старшеклассников, их проводит Международная федерация ученического спорта (ISF), объединяющая 129 стран", сказано на сайте главы государства.

На сайте ISF указано, что Гимназиада в Украине начнется 16 сентября 2023 года.

Теги: футбол, спорт, чемпионат мира, Владимир Зеленский, школьники, президент, соревнования, инфраструктура, Сергей Никифоров, Гимназиада
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