Украина завоевала первое золото и серебро Юношеской олимпиады 2020

В финале турнира по хоккею 3х3 на Юношеской олимпиаде 2020, которая проходит в швейцарской Лозанне, в составе разных команд встретились представители Украины.

Украинские хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько завоевали золотую и серебряную медали Юношеской олимпиады 2020, которая проходит в швейцарской Лозанне, в хоккее 3х3, выступая за разные команды, сообщает Национальный олимпийский комитет на официальном сайте

Хоккейные команды на Юношеских олимпийских играх 2020 года состояли из представителей разных стран.

В финале турнира встретились команды "Green", за которую выступал Трошкин, и "Red", в составе которой играл Пасько.

Команда "Green" в финале победила "Red" со счетом 10:4. Таким образом Трошкин завоевал для Украины золотую медаль, а Пасько – серебряную.

Эти медали стали первыми для Украины на Юношеской олимпиаде 2020 года.