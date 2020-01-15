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Украина завоевала первое золото и серебро Юношеской олимпиады 2020

В финале турнира по хоккею 3х3 на Юношеской олимпиаде 2020, которая проходит в швейцарской Лозанне, в составе разных команд встретились представители Украины.

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Хоккеисты завоевали для Украины первые медали Юношеской олимпиады 2020
Хоккеисты завоевали для Украины первые медали Юношеской олимпиады 2020
Фото: noc-ukr.org

Украинские хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько завоевали золотую и серебряную медали Юношеской олимпиады 2020, которая проходит в швейцарской Лозанне, в хоккее 3х3, выступая за разные команды, сообщает Национальный олимпийский комитет на официальном сайте

Хоккейные команды на Юношеских олимпийских играх 2020 года состояли из представителей разных стран.

В финале турнира встретились команды "Green", за которую выступал Трошкин, и "Red", в составе которой играл Пасько.

Команда "Green" в финале победила "Red" со счетом 10:4. Таким образом Трошкин завоевал для Украины золотую медаль, а Пасько – серебряную.

Эти медали стали первыми для Украины на Юношеской олимпиаде 2020 года.

Теги: Украина, хоккей, Олимпиада, Юношеская Олимпиада
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