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Сборная Украины узнала соперников в Кубке Федерации по теннису

Женская сборная Украины по теннису попала в событие A первой группы Евро-африканской зоны Кубка Федерации, где сыграет с Болгарией и Хорватией.

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Свитолина сыграет за Украину на Кубке Федерации
Свитолина сыграет за Украину на Кубке Федерации
Фото: EPA

13 января состоялась жеребьевка Кубка Федерации по теннису, в частности узнала своих соперников и сборная Украины, сообщает официальный сайт турнира.

Украинская команда будет выступать в первой Евро-африканской зоне в событии A. Также в это событие попали Хорватия и Болгария.

В событие B попали сборные Италии, Эстонии, Австрии и Греции.

Свои поединки Кубка Федерации Украина проведет в столице Эстонии Таллинне с 5-го по 8 февраля.

За две путевки в плей-офф турнира сыграют команды, которые заняли первое и второе места в своих событиях.

Украину на Кубке Федерации представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова, Катарина Завацкая и Леся Цуренко.

В феврале 2019 года сборная Украины не сумела выйти в плей-офф второй мировой группы Кубка Федерации. Украинки проиграли шведкам (со счетом 1:2) и выиграли у болгарок (2:1) и эстонок (3:0). Первое место в группе заняла команда Швеции.

Теги: Украина, теннис, Болгария, сборная Украины, Элина Свитолина, Хорватия, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Кубок Федерации
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