Украинец Горуна – второй лучший спортсмен 2019 года по версии Международной ассоциации Всемирных игр

Украинский каратист Станислав Горуна в публичном голосовании за звание лучшего спортсмена 2019 года по версии Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA) уступил представительнице Индии Ранни Рампал, которая играет в хоккей на траве.

В 2019 году Горуна завоевал золото Европейских игр Фото: iamhoruna / Instagram

Украинский каратист Станислав Горуна 30 января стал вторым в голосовании за лучшего спортсмена 2019 года по версии Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA), сообщает официальный сайт организации.

Первое место заняла спортсменка из Индии Ранни Рампал, которая выступает в хоккее на траве. В открытом голосовании она набрала около 200 тыс. голосов. За Горуну свой голос отдали 92 тыс. респондентов.

В 2019 году Горуна завоевал золотую медаль на Европейских играх, которые проходили в Минске.

В IWGA включены те виды спорта, которые не представлены на Олимпийских играх.