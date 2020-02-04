Украинец Горуна – второй лучший спортсмен 2019 года по версии Международной ассоциации Всемирных игр

Украинский каратист Станислав Горуна 30 января стал вторым в голосовании за лучшего спортсмена 2019 года по версии Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA), сообщает официальный сайт организации.
Первое место заняла спортсменка из Индии Ранни Рампал, которая выступает в хоккее на траве. В открытом голосовании она набрала около 200 тыс. голосов. За Горуну свой голос отдали 92 тыс. респондентов.
В 2019 году Горуна завоевал золотую медаль на Европейских играх, которые проходили в Минске.
В IWGA включены те виды спорта, которые не представлены на Олимпийских играх.