Экс-игрок "Шахтера" признан лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед" в январе

Бразильский футболист "Манчестер Юнайтед" Фред провел девять поединков за клуб в январе во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Фред выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета 2018 года Фото: EPA

Бывший игрок "Шахтера" бразилец Фред признан лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед" в январе, сообщает официальный Twitter английского клуба.

* F R E D #MUFC's no.17 is our Player of the Month for January! @Fred08Oficial pic.twitter.com/WFkHwZdzlq — Manchester United (@ManUtd) February 1, 2020

За первый месяц 2020 года бразильский полузащитник сыграл в девяти матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.

С Фредом в составе команда из Манчестера добыла четыре победы, потерпела четыре поражения, а один поединок завершился вничью.

Бразилец выступал за "Шахтер" с июля 2013-го по июль 2018 года. По данным ресурса Transfermarkt.de, "Манчестер Юнайтед" заплатил за Фреда €59 млн.