Экс-игрок "Шахтера" признан лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед" в январе

Бывший игрок "Шахтера" бразилец Фред признан лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед" в январе, сообщает официальный Twitter английского клуба.
* F R E D #MUFC's no.17 is our Player of the Month for January! @Fred08Oficial pic.twitter.com/WFkHwZdzlq— Manchester United (@ManUtd) February 1, 2020
За первый месяц 2020 года бразильский полузащитник сыграл в девяти матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.
С Фредом в составе команда из Манчестера добыла четыре победы, потерпела четыре поражения, а один поединок завершился вничью.
Бразилец выступал за "Шахтер" с июля 2013-го по июль 2018 года. По данным ресурса Transfermarkt.de, "Манчестер Юнайтед" заплатил за Фреда €59 млн.