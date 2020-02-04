Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Экс-игрок "Шахтера" признан лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед" в январе

Бразильский футболист "Манчестер Юнайтед" Фред провел девять поединков за клуб в январе во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фред выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета 2018 года
Фред выступает за "Манчестер Юнайтед" с лета 2018 года
Фото: EPA

Бывший игрок "Шахтера" бразилец Фред признан лучшим футболистом "Манчестер Юнайтед" в январе, сообщает официальный Twitter английского клуба.

За первый месяц 2020 года бразильский полузащитник сыграл в девяти матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.

С Фредом в составе команда из Манчестера добыла четыре победы, потерпела четыре поражения, а один поединок завершился вничью.

Бразилец выступал за "Шахтер" с июля 2013-го по июль 2018 года. По данным ресурса Transfermarkt.de, "Манчестер Юнайтед" заплатил за Фреда €59 млн.

Теги: футбол, Англия, Манчестер Юнайтед, Шахтер Донецк, чемпионат Англии
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
В Киеве покажут фильм "Мадонна. Рождение легенды" и шоу, посвященное знаменитой певице
В Киеве покажут фильм "Мадонна. Рождение легенды" и шоу, посвященное знаменитой певице
Дети Кардашян и Дженнер пользуются полотенцем Louis Vuitton за $590
Дети Кардашян и Дженнер пользуются полотенцем Louis Vuitton за $590
Шинейд О’Коннор опасается суицида из-за психического нездоровья
Шинейд О’Коннор опасается суицида из-за психического нездоровья
  Toxic. Спирс выпустила ремикс своего хита. Аудио
  Toxic. Спирс выпустила ремикс своего хита. Аудио
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS