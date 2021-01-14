Украинец Михайлюк стал игроком матча в NBA

Защитник баскетбольного клуба Detroit Pistons украинец Святослав Михайлюк провел самый результативный матч в сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации.

В матче против Milwaukee за 18 минут Михайлюк набрал 18 очков Фото: Matt Tait / Twitter

23-летний игрок сборной Украины и защитник баскетбольного клуба Detroit Pistons Святослав Михайлюк стал лучшим игроком матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации против Milwaukee Bucks. Об этом сообщает Twitter Detroit Pistons.

Михайлюк провел самый результативный поединок в сезоне, информирует сайт NBA. Украинец сыграл 18 минут, набрал 18 очков (шесть попаданий с игры из 9, 2–4 трехочковых, четыре заброшенных штрафных из пяти попыток) и сделал один подбор.

Detroit уступил Milwaukee, счет матча 101:110 в пользу Bucks. По числу набранных очков Михайлюк стал вторым в команде – больше только у Джерри Гранта (22 очка).

В сезоне 2020/2021 Михайлюк в среднем проводил на площадке 17,4 мин за матч и набирал 8,8 очка, пишет сайт NBA. Команда украинца пока последняя в Восточной конференции, имея в активе две победы при девяти поражениях.