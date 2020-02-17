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Украинки добыли бронзу в синхронных прыжках в воду на Гран-при в Мадриде

Украинские спортсменки Елена Федорова и Диана Шелестюк в синхронных прыжках в воду с трамплина на Гран-при, который прошел в Мадриде, набрали 260,4 балла.

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Федорова (слева) четырехкратная участница Олимпиад
Федорова (слева) – четырехкратная участница Олимпиад
Фото: НОК України / Twitter

Украинки Елена Федорова и Диана Шелестюк 16 февраля завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду на Гран-при в Мадриде, пишет официальный сайт Международной федерации плавания.

В финале украинки получили 260,4 балла.

Первое место заняли представительницы США Кэссиди Кук и Сара Бэкон – 288,75 балла. Серебро у австралиек Джорджии Шихан и Алиши Колой – 270,00.

В финалах других дисциплин украинские спортсмены участия не принимали.

Федорова – четырехкратная участница Олимпийских игр, медалей не одерживала. Шелестюк в Олимпиадах не участвовала.

Теги: Украина, спорт, плавание, прыжки в воду
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