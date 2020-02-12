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Украинские легкоатлетки завоевали все медали на турнире в Словакии

Украинские легкоатлетки, которые специализируются на прыжках в высоту, Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко завоевали все три медали на турнире в Словакии.

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Магучих прыгнула на высоту 196 сантиметров
Магучих прыгнула на высоту 196 сантиметров
Фото: EPA

Легкоатлетки из Украины Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Ярослава Магучих 11 февраля завоевали все женские медали на турнире Banskobystricka Latka, который прошел в Словакии, сообщает официальный сайт турнира.

Ярослава Магучих прыгнула на высоту 196 сантиметров и завоевала золотую медаль.

Геращенко и Левченко преодолели высоту в 193 сантиметра и заняли второе и третье места соответственно.

Геращенко уже побеждала на турнире Banskobystricka Latka в 2017 году, в том же году Левченко заняла второе место. На турнире 2019 года Магучих заняла третье место.

31 января Магучих установила новый мировой рекорд среди юниоров, прыгнув на высоту 202 сантиметра.

Теги: Украина, легкая атлетика, легкоатлеты, Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко (легкоатлетка)
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