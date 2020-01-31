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Украинская команда проигнорировала чемпионат мира по санному спорту в Сочи

Срок подачи заявок на участие в чемпионате мира по санному спорту, который пройдет в Сочи, истек 28 января. Украинская и китайская команды не направляли документы для участия в турнире.

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По словам директора Федерации санного спорта России Станислава Тюрина, Украина не прислала документов для участия в турнире
По словам директора Федерации санного спорта России Станислава Тюрина, Украина не прислала документов для участия в турнире
Фото: pixabay.com

Украинские спортсмены не примут участия в чемпионате мира по санному спорту, который пройдет в России, сообщило агентство ТАСС 29 января.

Как отметил исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин, срок подачи заявок на участие в турнире завершился накануне, 28 января. По его словам, Федерация санного спорта Украины не прислала в оргкомитет никаких документов.

Не предоставил никаких документов на участие в чемпионате также Китай. Украинская и китайская сборная не участвовали и в прошлогоднем чемпионате мира по санному спорту, который также проходил в Сочи. В 2020 году чемпионат пройдет с 14-го по 16 февраля.

Теги: Россия, Украина, чемпионат мира, Сочи
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