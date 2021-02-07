Украинская сноубордистка Данча победила на Кубке Европы

Украинка Аннамари Данча победила на Кубке Европы в Швейцарии по сноубордингу. Также украинец Василий Кашелюк завоевал серебро у мужчин.

Украинская сноубордистка Аннамари Данча победила на Кубке Европы в Швейцарии. Об этом Национальный олимпийский комитет сообщил в Twitter.

Спортсменка стала первой в параллельном слаломе.

Соревнования по параллельному слалому представляют собой соревнования, в которых два или более участников одновременно проходят по двум или нескольким рядом расположенным трассам. Трассы, расположенные рядом, должны максимально соответствовать друг другу по параметрам: рельеф, снежный покров, количество ворот и другое.

Вітаємо українську сноубордистку Аннамарі Данчу з перемогою на Кубку Європи у Швейцарії. Наша спортсменка стала першою у паралельному слаломі. pic.twitter.com/QW9xSFWkSg — НОК України (@OlympicUA) February 6, 2021

Украинский спортсмен Василий Кашелюк завоевал серебро у мужчин. Другой украинский сноубордист Михаил Харук финишировал на шестой позиции, сообщила Федерация лыжного спорта Украины в Facebook.

Аннамари Данча ранее трижды выигрывала золотые медали на Кубке Европы в гигантском слаломе – в 2009-м, 2010-м и 2011 годах. Также украинка является участницей Олимпийских игр 2010-го, 2014-го и 2018 годов. В 2019 году Данча выиграла первую в истории Украины медаль чемпионата мира по сноубордингу.