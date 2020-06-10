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Украинский боксер Гвоздик объявил о завершении карьеры

Последний бой на профессиональном ринге украинец Александр Гвоздик провел в октябре 2019 года, проиграв россиянину Артуру Бетербиеву поединок за чемпионский титул по версиям WBC и IBF.

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Гвоздик воздержался от комментариев
Гвоздик воздержался от комментариев
Фото: alex_gvozdyk / Instagram

Украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, завершает карьеру. Эту информацию, которая появилась сначала у инсайдеров, боксер подтвердил 9 июня изданию Tribuna.com.

От комментариев 33-летний Гвоздик воздержался.

Последний бой на профессиональном ринге он провел 18 октября 2019 года, тогда Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву поединок за чемпионский титул по версиям WBC и IBF. В 10-м раунде украинец трижды оказался в нокдауне, после чего рефери остановил бой, зафиксировав победу Бетербиева. Для украинца этот бой стал 18-м после начала профессиональной карьеры в 2014 году, он впервые потерпел поражение.

После боя с Бетербиевым Гвоздик попадал в больницу.

Гвоздик родом из Харьковской области, сейчас живет в США.

Теги: бокс, карьера, Александр Гвоздик
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