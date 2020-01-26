Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Украинский пловец Бухов установил юниорский мировой рекорд на 50-метровке баттерфляем

17-летний украинец Владислав Бухов на турнире по плаванию в Люксембурге занял второе место на дистанции 50 метров баттерфляем, но результат 23,14 секунд стал рекордным для юниоров.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рекорд Бухов установил в Люксембурге
Рекорд Бухов установил в Люксембурге
Фото: usf.org.ua

24 января на проходящем в Люксембурге международном турнире по плаванию Euro Meet 2020 17-летний украинский спортсмен Владислав Бухов установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем.

Об этом в Facebook проинформировал Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

Первым на этой дистанции стал 27-летний украинец Андрей Говоров, его результат – 23,07 секунд.

"На втором месте, только 0,07 секунды проиграв Говорову, расположился еще один украинец Владислав Бухов. При этом его время 23,14 [секунд] стало новым юниорским рекордом мира и Европы на дистанции 50 метров баттерфляем", – сказано в сообщении.

Бухов отметил, что в Люксембурге плавает второй раз, и ему нравится эта площадка, рассказывает официальный сайт соревнований.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/2755184244561088

Турнир Euro Meet 2020 проходит в Люксембурге с 24 по 26 января.

Теги: плавание, НОК, рекорд, Люксембург, украинец, соревнования, Андрей Говоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Королева Елизавета II отменила встречу в Женском институте за 30 минут до ее начала
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
Кортни Кокс показала фото последнего съемочного дня сериала "Друзья"
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
  "Красная помада". Билык выпустила клип. Видео
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
Бейонсе обвинили в дискриминации полных людей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS