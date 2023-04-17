В Бельгии футбольные фанаты забросали болельщиков соперника мертвыми крысами

Матч был прерван через несколько минут после того, как на газон были брошены дымовые шашки. Но ситуация обострилась, когда болельщики "Шарлеруа" бросили дюжину дохлых крыс, окрашенных в красный цвет (цвета "Стандарда"), в сторону болельщиков другой команды.

Кроме того, представители Storm Ultras (одна из основных групп фанатов "Шарлеруа") были одеты в костюмы для борьбы с вредителями и развернули плакат с надписью "Борьба с крысами".

Болельщики "Стандарда" были сильно возмущены данным инцидентом. А также тем, что фанаты соперника бросали мертвых животных в сектор, где присутствовали семьи и люди с ограниченными возможностями.