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В финале теннисного турнира в Италии украинец Марченко обыграл экс-первую ракетку мира

Титулованного британца Энди Маррея украинец Илья Марченко в двух сетах обыграл в финале турнира в итальянской Биелле.

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Марченко занимает 212-ю строчку в рейтинге АТР
Марченко занимает 212-ю строчку в рейтинге АТР
Фото: ЕРА

14 февраля украинец Илья Марченко в итальянском городе Биелла выиграл турнир из серии ATP Challenger Tour. Об этом в Twitter проинформировали организаторы соревнований.

Соперником украинца в финале был сеяный первым на турнире британец Энди Маррей, бывший в 2016 году первой ракеткой мира.

Марченко победил в двух сетах: 6:2, 6:4.

На турнире в Биелле украинец сыграл пять поединков, в четырех из которых его соперниками были сеяные теннисисты.

Сейчас Марченко занимает 212-ю строчку в рейтинге АТР, Маррей – 125-й.

ВИДЕО
Видео: vamostennischannel / YouTube

Маррей занимал первую строчку мирового рейтинга в 2016 году. За свою карьеру он завоевал около 50 титулов.

Турнир в Италии стал для 33-летнего британца первым в 2021 году.

Теги: Италия, теннис, Энди Маррей, украинец, соревнования, ATP, Илья Марченко
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