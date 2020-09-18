В спортклубе Break Water на Трухановом острове прошел чемпионат Украины по вейкбордингу и вейксерфингу по версии IWWF. В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов.

В чемпионате Украины приняли участие спортсмены от восьми до 49 лет Фото: Федерация воднолыжного спорта и вейкбординга Украины

5 – 6 сентября на Трухановом острове в Киеве прошел чемпионат Украины по вейкбордингу и вейксерфингу по версии IWWF. Об этом говорится в релизе центра, который имеется в распоряжении издания "ГОРДОН".

В рамках чемпионата, в котором приняли участие более 70 спортсменов от восьми до 49 лет, прошли соревнования по кайтсерфингу, разновидности катания на доске за катером-буксировщиком.

"Этот вид спорта пришел в Украину около десяти лет назад. Основной базой для его становления стал спортивный клуб "Украина" Break Water на Трухановом острове. Здесь сформировался мощный пул спортсменов, готовых развивать экстремальные виды спорта и вкладывать в это собственные средства и время. Впоследствии появились десятки новых клубов, которые сегодня соревнуются между собой", – рассказал вице-президент Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга Украины Денис Копылов.

Президент Альянса цифровой рекламы Украины Вадим Руденко участвовал в чемпионате в категории Masters Men Wake Skim. Он освоил новый для себя вид спорта три года назад, за это время вейксерфинг стал частью его жизни. Руденко приобщил к спорту дочерей, которые тоже приняли участие в чемпионате. Старшая дочь Виктория Руденко получила медаль за третье место в своей группе, сказано в релизе.

По словам Копылова, украинцы не только готовы соревноваться в национальных первенствах по новым видам спорта, но и достойно представляют страну на международном уровне.

"В прошлом году в Киеве прошел Чемпионат Европы и Африки по вейкбордингу, на котором украинская команда, созданная на базе клуба Break Water, заняла третье место. Для страны, где заниматься можно лишь нескольких месяцев, это очень достойный результат", – считает Копылов.