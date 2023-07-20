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В Кремле заявили, что доверенное лицо Путина, проживающая в Испании спортсменка Исинбаева, "выполняет свои функции"

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В 2018 году Исинбаева (справа) была доверенным лицом Путина на президентских выборах
В 2018 году Исинбаева (справа) была доверенным лицом Путина на президентских выборах
Фото: kremlin.ru (архив)

В Кремле призвали не критиковать российскую легкоатлетку, двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, которая покинула страну-агрессора РФ и проживает на испанском острове Тенерифе. Соответствующее мнение 20 июля в комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС высказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

СМИ сообщали, что Исинбаева поселилась в "роскошном комплексе" на юге Тенерифе и ведет "очень скрытый образ жизни". Спортсменка написала в соцсети, что она – "человек мира". "Всегда была и им останусь", – добавила легкоатлетка.

В статье El Digital Sur говорится, что Исинбаева является офицером вооруженных сил страны-агрессора России в звании майора, эта должность была официально присвоена ей министром обороны РФ Сергеем Шойгу 16 мая 2015 года.

В своей публикации спортсменка, которая выступала за Центральный спортивный клуб армии, заявила, что все воинские звания, которые ей присвоили, "носят номинальный характер", она якобы "не состоит и никогда не состояла на службе в вооруженных силах РФ".

Кроме того, Исинбаева сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, так как в отношении нее "у МОК нет никаких сомнений".

Комиссия по этике МОК не нашла оснований для применения санкций в отношении Исинбаевой, проинформировала пресс-служба комитета. Так, в комиссии пришли к выводу, что с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Исинбаева "не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия в Украине".

Министр спорта страны-агрессора РФ Олег Матыцин назвал "недопустимым" отношение спортсменки к ее воинскому званию.

"Недопустимо так относиться… к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране. Каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям", – заявил Матыцин.

В Дагестане после заявлений Исинбаевой решили переименовать легкоатлетический стадион в центре Махачкалы, который носит имя легкоатлетки.

Песков, комментируя ТАСС "жесткую реакцию" общественности на заявление Исинбаевой, указал, что "надо помнить и нельзя забывать" о ее заслугах.

"Она ничего не осуждала, она никого не критиковала, она выполняет свои функции, где она живет, в конце концов, совершенно не важно", – считает спикер Путина.

Контекст:

Исинбаева – обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом. Она завершила спортивную карьеру в 2016 году и вскоре после этого получила работу в МОК.

В 2018 году Исинбаева была доверенным лицом Путина на президентских выборах. Позже входила в состав рабочей группы по изменению российской конституции. Принятые поправки позволили президенту России оставаться у власти до 2036 года. "Медуза" сообщила, что в целом на протяжении многих лет Исинбаева поддерживала Путина, хотя после начала полномасштабной войны против Украины она не делала никаких публичных заявлений. 

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел против Исинбаевой санкции.

Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, Дмитрий Песков, карьера, президент, Елена Исинбаева, критика
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