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В Кривом Роге задержали футбольный матч из-за Зеленского

Во время визита в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский сделал символический удар на поле стадиона "Горняк".

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График Зеленского изменился из-за срочного телефонного разговора с Помпео
График Зеленского изменился из-за срочного телефонного разговора с Помпео
Фото: president.gov.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области президент Украины Владимир Зеленский посетил стадион "Горняк", на котором играл свой первый матч после возрождения футбольный клуб "Кривбасс". Об этом 26 августа сообщил Офис президента Украины.

Начало матча с ФК "Черкасчина" задержали из-за главы государства. Пресс-служба президента в Telegram сообщила, что график Зеленского изменился из-за срочного телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео.

"Разговор состоялся в аэропорту Кривого Рога сразу после прибытия президента. Соответственно, немного сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки главы государства в Днепропетровскую область. Это обусловило и задержки с посещением футбольного стадиона "Горняк", – сказано в сообщении.

Глава государства принял участие в церемонии открытия матча, сделав первый удар по мячу.

Перед началом игры Зеленский пообщался с игроками обеих команд, поздравил футболистов "Кривбасса" и пожелал им побед.

"Для нас это большое счастье. Это – большой бренд. Я сам еще маленьким мальчиком ходил на все матчи", – сказал президент.

Футболисты подарили Зеленскому именную командную футболку с номером 12.

"Кривбасс" в сезоне 2020/2021 годов будет выступать во Второй лиге. 26 августа он одержал победу, матч завершился со счетом 4:2.

По окончании сезона 2012/2013 годов ФК "Кривбасс", дважды становившийся призером чемпионата Украины, был расформирован. В дальнейшем клуб под таким названием выступал в аматорских соревнованиях.

26 июня 2020 года Зеленский рассказал, что поручил народному депутату от партии "Слуга народа" Юрию Корявченкову (сценический псевдоним Юзик) возобновить работу футбольного клуба "Кривбасс". "Даже не потому, что мы с Кривбасса, просто неправильно – закрывать клубы", – отметил глава государства.

Теги: футбол, Кривой Рог, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, визит, Кривбасс Кривой Рог
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