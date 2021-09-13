В Майами на матче по рэгби кот упал с верхней трибуны, его спасли благодаря флагу. Видео

С котом все в порядке Фото: Yianni Laros / Twiter

Матч проходил на стадионе Hard Rock Stadium, уточнил телеканал CBS. Болельщикам удалось спасти животное. Кот цеплялся за брезент и в итоге упал на нижние трибуны. Зрители матча на верхних трибунах пытались помочь, но не могли достать кота. Видео момента опубликовано в Youtube-канале Galaxy Views.

В это время болельщики на нижней трибуне развернули флаг США, благодаря этому кот приземлился мягко. Один из болельщиков осмотрел кота и сообщил, что с ним все в порядке.

Флаг принадлежал менеджеру административного отдела университета Майами Крейгу Кромеру и его жене Кимберли, сообщил NBS News. Кромер сказал, что вместе с женой начал растягивать флаг, как только увидел, что кот начинает падать.

Матч закончился победой команды университета Майами.