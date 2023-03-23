Венгрия объявила о якобы разрешении УЕФА на использование символики "Великой Венгрии" на стадионах. Румыния это отрицает

В заявлении говорится, что УЕФА и FARE поставили следующие условия для использования баннеров:
Если баннеры будут каким-либо образом украшены расистским или политическим посланием, это приведет к дисциплинарным мерам, добавили в ассоциации.
22 марта Румынская футбольная федерация (FRF) сообщила, что обратилась за разъяснениями в УЕФА относительно символики "Великой Венгрии".
Получив ответ, румынская федерация заявила, что УЕФА не позволяла и не будет позволять показ упомянутой символики на матчах европейского уровня.
"Мы считаем, что Венгерская футбольная ассоциация ошибочно сделала свое заявление, поскольку демонстрация этих символов является нарушением дисциплинарных правил УЕФА (о лозунгах провокационного или политического содержания), и FRF обязательно вынесет вопрос на рассмотрение дисциплинарных комитетов, если возникнет такая необходимость", – говорится в заявлении румынской федерации.
Термин "Великая Венгрия" используют для обозначения территорий, которые входили в состав Королевства Венгрия и которые Будапешт потерял по Трианонскому договору, подписанному между Венгрией как одной из стран, проигравших войну, и странами-победителями.
Как отмечает "Укринформ", это широкое общее понятие, связанное с венгерским ревизионизмом. Его цель – восстановить границы, которые были у Королевства Венгрия до Первой мировой войны, или по крайней мере вернуть контроль над венгерскими населенными пунктами в соседних с Венгрией странах.
В ноябре 2022 года венгерский премьер Виктор Орбан вызвал дипломатический скандал, когда пришел на товарищеский футбольный матч между сборными Венгрии и Греции в Будапеште с шарфом, на котором изображена карта "Великой Венгрии".