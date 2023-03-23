Венгрия объявила о якобы разрешении УЕФА на использование символики "Великой Венгрии" на стадионах. Румыния это отрицает

В заявлении говорится, что УЕФА и FARE поставили следующие условия для использования баннеров:

на них может быть изображена только карта исторической Венгрии, никаких других символов или надписей;

на них могут использоваться только красный, белый и зеленый цвета;

баннер должен быть вывешен обычным образом, чтобы проверить его содержание;

баннер не должен мешать болельщикам на стадионе беспрепятственно наблюдать за матчем.

Если баннеры будут каким-либо образом украшены расистским или политическим посланием, это приведет к дисциплинарным мерам, добавили в ассоциации.

22 марта Румынская футбольная федерация (FRF) сообщила, что обратилась за разъяснениями в УЕФА относительно символики "Великой Венгрии".

Получив ответ, румынская федерация заявила, что УЕФА не позволяла и не будет позволять показ упомянутой символики на матчах европейского уровня.

"Мы считаем, что Венгерская футбольная ассоциация ошибочно сделала свое заявление, поскольку демонстрация этих символов является нарушением дисциплинарных правил УЕФА (о лозунгах провокационного или политического содержания), и FRF обязательно вынесет вопрос на рассмотрение дисциплинарных комитетов, если возникнет такая необходимость", – говорится в заявлении румынской федерации.