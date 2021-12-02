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WTA приостановила проведение турниров в Китае из-за исчезновения теннисистки Пэн Шуай

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Пэн Шуай (слева) появилась на публике 21 ноября
Пэн Шуай (слева) появилась на публике 21 ноября
Фото: Jerry Zheng / Twitter

Женская теннисная ассоциация из-за давления на спортсменку Пэн Шуай приостановила проведение турниров под эгидой WTA в Китае. Об этом говорится в заявлении главы ассоциации Стива Саймона, опубликованном 1 декабря на сайте WTA.

Пэн Шуай исчезла 2 ноября после заявления о сексуальном домогательстве со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Соответствующий пост она написала в соцсети Weibo. Вскоре после публикации этот пост был удален. После этого Пэн Шуай перестала выходить на связь.

21 ноября главред китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь опубликовал в Twitter видеозапись церемонии открытия теннисного финального матча среди подростков, в которой приняла участие Пэн Шуай. В тот же день со спортсменкой пообщался президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Пэн Шуай сообщила, что находится в безопасности и здорова, но попросила соблюдать ее конфиденциальность. По словам теннисистки, она живет в своем доме в Пекине и сейчас предпочитает проводить время с друзьями и семьей. Также Пэн Шуай подчеркнула, что планирует продолжить заниматься теннисом.

Саймон отметил, что хотя теперь известно, где находится Пэн Шуай, "есть серьезные сомнения в том, что она свободна, в безопасности и не подвергается цензуре, принуждению и запугиванию".

"Все это неприемлемо и не может стать приемлемым. Если влиятельные люди смогут заглушить голоса женщин и скрыть обвинения в сексуальном насилии, то основа WTA – равенство женщин – потерпит колоссальную неудачу. Я не допущу и не могу допустить, чтобы это произошло с WTA и ее игроками, – отметил глава ассоциации. – В результате и при полной поддержке совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг".

По словам Саймона, "лидеры Китая оставили WTA без выбора". В то же время в ассоциации призвали Пекин провести "полное и прозрачное расследование – без цензуры – обвинения Пэн Шуай в сексуальном насилии".

Контекст:

Пэн Шуай родилась в 1986 году в Сянтане (Китай). Спортсменка – бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге (2014), победительница двух турниров "Большого шлема" в женском парном разряде – Wimbledon (2013) и Roland Garros (2014).

17 ноября государственный китайский телеканал CGTN опубликовал якобы заявление спортсменки, в котором сказано, что информация о сексуальном насилии "не соответствует действительности".

Теги: Китай, спорт, теннис, Пекин, расследование, спортсмены, обвинение, WTA, насилие, домогательства, исчезновение, давление, турнир, Пэн Шуай
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