"Я хочу сказать теннису: "Я люблю тебя". Федерер заявил об окончании карьеры

"За 24 года я сыграл более 1500 матчей. Пора завершить свою спортивную карьеру... Кубок Лейвера на следующей неделе в Лондоне станет моим последним турниром ATP. Я буду больше играть в теннис в будущем, конечно, но только не на турнирах Большого шлема или в туре [ATP]", – написал Федерер.
Он подчеркнул, что полностью из тенниса не уходит.
"Я хочу сказать теннису: "Я люблю тебя и никогда тебя не оставлю", – заявил Федерер.
41-летний спортсмен добавил, что решение связано с проблемами со здоровьем, из-за которых он вынужден был пропустить немало турниров в последние годы.
Последний на данный момент официальный матч Федерера состоялся в июле 2021 года, швейцарец потерпел поражение от поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Wimbledon-2021.
Розыгрыш Кубка Лейвера пройдет в Лондоне с 23-го по 25 сентября. Федерер сыграет за сборную Европы, в состав которой также вошли испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, британец Энди Маррей.
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Всего на его счету 111 титулов, в том числе 103 титула в одиночном разряде (юбилейный, 100-й титул в карьере он выиграл в 2019-м и смог добавить еще три, но рекорд не побил). Больше в истории мужского тенниса было только у Джимми Коннорса (109).
На счету Федерера 20 побед на турнирах Большого шлема. Больше только у Рафаэля Надаля (22) и Новака Джоковича (21). Федерер – самый титулованный чемпион Wimbledon (восемь побед) и US Open (пять побед). Шесть раз он побеждал на Australian Open и один раз на Roland Garros.
Кроме того, Федерер – победитель Кубка Дэвиса и олимпийский чемпион Пекина-2008 в парном разряде.