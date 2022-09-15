"Я хочу сказать теннису: "Я люблю тебя". Федерер заявил об окончании карьеры

"За 24 года я сыграл более 1500 матчей. Пора завершить свою спортивную карьеру... Кубок Лейвера на следующей неделе в Лондоне станет моим последним турниром ATP. Я буду больше играть в теннис в будущем, конечно, но только не на турнирах Большого шлема или в туре [ATP]", – написал Федерер.

Он подчеркнул, что полностью из тенниса не уходит.

"Я хочу сказать теннису: "Я люблю тебя и никогда тебя не оставлю", – заявил Федерер.

41-летний спортсмен добавил, что решение связано с проблемами со здоровьем, из-за которых он вынужден был пропустить немало турниров в последние годы.

Последний на данный момент официальный матч Федерера состоялся в июле 2021 года, швейцарец потерпел поражение от поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Wimbledon-2021.

Розыгрыш Кубка Лейвера пройдет в Лондоне с 23-го по 25 сентября. Федерер сыграет за сборную Европы, в состав которой также вошли испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, британец Энди Маррей.

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