Защитник "Вест Хэма" Зума пнул кошку за разбитую вазу. Клуб оштрафовал его, а Adidas расторг с футболистом контракт

По данным таблоида, причиной такого поведения футболиста стало то, что кошка разбила вазу. Тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что считает поведение игрока неприемлемым, но отметил, что работа тренера – выбрать лучший состав из возможных, поэтому он не отстранил защитника от участия в играх клуба, сообщал ВВС.
Решение Мойеса было подвергнуто критике, а спонсоры клуба – компании Vitality и Experience Kissimmee – заявили, что пересмотрят соглашения с "Вест Хэмом", сообщало Reuters.
На следующий день после игры, в которой принял участие Зума, "Вест Хэм" объявил, что футболиста оштрафуют на £250 тыс. и эти деньги будут направлены в благотворительные фонды, сообщил в Twitter спортивный журналист Мартин Зиглер.
Также Зума лишился рекламных доходов: компания Adidas объявила, что приостанавливает с ним сотрудничество, сообщал Daily Mail.
Футболист перестал быть официальным послом благотворительной организации Seed, занимающейся защитой львов и других хищников семейства кошачьих, сообщал Healthy Horse Massage.
"Вест Хэм" подписал контракт с Зумой в августе 2021 года, раньше футболист выступал за "Челси". Центральный защитник присоединился к команде, заключив контракт на четыре года, сообщается на сайте клуба.
"Потрясающий талант, может похвастаться отличным темпом, силой, техническим мастерством и опытом Премьер-лиги, европейского и международного футбола", – характеризует Зуму пресс-служба ФК "Вест Хэм".