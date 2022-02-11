Защитник "Вест Хэма" Зума пнул кошку за разбитую вазу. Клуб оштрафовал его, а Adidas расторг с футболистом контракт

После жестокого обращения с животным Зума лишился части зарплаты и рекламных контрактов Фото: EPA

По данным таблоида, причиной такого поведения футболиста стало то, что кошка разбила вазу. Тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что считает поведение игрока неприемлемым, но отметил, что работа тренера – выбрать лучший состав из возможных, поэтому он не отстранил защитника от участия в играх клуба, сообщал ВВС.

Решение Мойеса было подвергнуто критике, а спонсоры клуба – компании Vitality и Experience Kissimmee – заявили, что пересмотрят соглашения с "Вест Хэмом", сообщало Reuters.

На следующий день после игры, в которой принял участие Зума, "Вест Хэм" объявил, что футболиста оштрафуют на £250 тыс. и эти деньги будут направлены в благотворительные фонды, сообщил в Twitter спортивный журналист Мартин Зиглер.

Также Зума лишился рекламных доходов: компания Adidas объявила, что приостанавливает с ним сотрудничество, сообщал Daily Mail.

Футболист перестал быть официальным послом благотворительной организации Seed, занимающейся защитой львов и других хищников семейства кошачьих, сообщал Healthy Horse Massage.

ВИДЕО

Видео: Its_Nasto / YouTube