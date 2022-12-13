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Женская сборная Украины по спортивной борьбе впервые в истории выиграла Кубок мира

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Украинская сборная состояла из 10 спортсменок
Украинская сборная состояла из 10 спортсменок
Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Fаcebook

12 декабря женская сборная Украины по борьбе впервые в своей истории стала победителем Кубка мира, который проходил в американском Коралвилле (штат Айова). Об этом сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины.

Украинская сборная состояла из 10 спортсменок, выступающих в разных весовых категориях.

В финале Кубка мира, куда украинки пробились после побед над Монголией (7:3) и Японией (5:5, победа Украины по очкам), их соперницами оказались китайские спортсменки.

Итог решающей встречи команд – 6:4 в пользу Украины.

В своих встречах победили Оксана Ливач (весовая категория до 50 кг), Алина Грушина (до 55 кг), Юлия Ткач-Остапчук (до 57 кг), Ирина Коляденко (до 62 кг), Татьяна Сова-Рижко (до 68 кг) и Анастасия Осняч-Шустова (до 76 кг).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Китай, спорт, сборная Украины, Монголия, спортсмены, борьба, Оксана Ливач, Юлия Ткач-Остапчук, Ирина Коляденко, украинки, финал, турнир
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