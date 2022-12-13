Женская сборная Украины по спортивной борьбе впервые в истории выиграла Кубок мира

Украинская сборная состояла из 10 спортсменок, выступающих в разных весовых категориях.

В финале Кубка мира, куда украинки пробились после побед над Монголией (7:3) и Японией (5:5, победа Украины по очкам), их соперницами оказались китайские спортсменки.

Итог решающей встречи команд – 6:4 в пользу Украины.

В своих встречах победили Оксана Ливач (весовая категория до 50 кг), Алина Грушина (до 55 кг), Юлия Ткач-Остапчук (до 57 кг), Ирина Коляденко (до 62 кг), Татьяна Сова-Рижко (до 68 кг) и Анастасия Осняч-Шустова (до 76 кг).