В армии РФ солдатам пехоты дают психостимуляторы "от страха" – СМИ

Тактика российских генералов по поставкам на передовую большого количества наркотических препаратов уже начала уносить жизни, говорится в статье. У многих захватчиков, привыкших к употреблению таких препаратов перед сражением, сформировалась зависимость.

Массовое использование сильных анальгетиков как средства для борьбы со страхом украинские спецслужбы зафиксировали среди мобилизованных в Донбассе боевиков так называемых республик и российских срочников во время боев на луганском направлении.

Такое использование наркотиков хотя и приводит к увеличению количества погибших в боях, но позволяет генералам обеспечивать атаки, информирует "24 канал".

Эффективность таких подразделений повысилась, из-за чего поставки препаратов, в частности промедола, в армию существенно увеличили. Чтобы унять чувство страха, новобранцам в армии захватчика пришлось усиливать количество инъекций, что и начало приводить к передозировке, пишет СМИ.

По словам источников телеканала в Вооруженных силах Украины, они находят трупы оккупантов не с боевыми ранениями, а с "с пеной во рту, а рядом – шприцы-тюбики".