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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В армии РФ солдатам пехоты дают психостимуляторы "от страха" – СМИ

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"24 канал": Массовое использование сильных анальгетиков украинские спецслужбы зафиксировали среди мобилизованных на Донбассе боевиков
"24 канал": Массовое использование сильных анальгетиков украинские спецслужбы зафиксировали среди мобилизованных на Донбассе боевиков
Фото: ЕРА

В подразделениях российской армии, воюющих в Украине, офицеры рекомендуют рядовым оккупантам делать инъекции сильных обезболивающих препаратов, чтобы унять панику перед наступлением. Об этом, ссылаясь на собственные источники в спецслужбах, пишет 24 канал.

Тактика российских генералов по поставкам на передовую большого количества наркотических препаратов уже начала уносить жизни, говорится в статье. У многих захватчиков, привыкших к употреблению таких препаратов перед сражением, сформировалась зависимость.

Массовое использование сильных анальгетиков как средства для борьбы со страхом украинские спецслужбы зафиксировали среди мобилизованных в Донбассе боевиков так называемых республик и российских срочников во время боев на луганском направлении.

Такое использование наркотиков хотя и приводит к увеличению количества погибших в боях, но позволяет генералам обеспечивать атаки, информирует "24 канал".

Эффективность таких подразделений повысилась, из-за чего поставки препаратов, в частности промедола, в армию существенно увеличили. Чтобы унять чувство страха, новобранцам в армии захватчика пришлось усиливать количество инъекций, что и начало приводить к передозировке, пишет СМИ.

По словам источников телеканала в Вооруженных силах Украины, они находят трупы оккупантов не с боевыми ранениями, а с "с пеной во рту, а рядом – шприцы-тюбики".

Контекст:

Российские командиры, воюющие на территории Украины, заставляют своих подчиненных доставать для них наркотические вещества. Об этом 20 мая сообщила в Facebook Служба безопасности Украины."Среди российских захватчиков в Украине полно наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие должности и требуют от подчиненных получать для них наркотики. Судя по всему, это единственное, что держит вражескую армию "в тонусе" на войне в Украине", – заявили в СБУ.

В одном из перехваченных правоохранителями разговоров оккупант просит жену посодействовать доставке наркотиков в места боевых действий. "Попроси у Гурдина, чтобы он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтобы он забрал и свою тоже привез", – говорит россиянин.

Теги: наркотики, Донбасс, вторжение, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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