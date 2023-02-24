Bild рассказал, как "Шахтер" Ахметова собирал генераторы у "Реала" (Мадрид) и других клубов

"В Украине "Шахтер" сегодня больше, чем футбольный клуб. Зимой ассоциация начала кампанию по сбору электрогенераторов для населения. Из-за российских атак на электростанции и подстанции им все чаще приходилось обходиться без электричества. Помогли европейские клубы, в том числе "Реал" (Мадрид), "Селтик" (Глазго) и "Фейеноорд" (Роттердам). Клуб Бундеслиги "Вердер", проигравший в 2009 году "Шахтеру" в финале Кубка УЕФА (2:1), был одним из первых принявших участие клубов", – отмечает Bild.

Удалось собрать уже более 120 генераторов.

"Мы благодарим клубы за поддержку и солидарность", – цитирует издание слова директора по коммуникациям украинского клуба Юрия Свиридова.

Суммарная прямая помощь ВСУ и украинцам от СКМ, Фонда Рината Ахметова и футбольного клуба "Шахтер" за последний год войны составила более 5 млрд грн.