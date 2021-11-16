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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бизнесмен Кропачев: Ко мне пришли люди, аффилированные с будущей верхушкой "ДНР", и просили помочь им в отделении от Украины

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Кропачев: Я им сказал: "Мы в разных категориях, мне с вами тяжело. Вы не понимаете, куда бежите"
Кропачев: Я им сказал: "Мы в разных категориях, мне с вами тяжело. Вы не понимаете, куда бежите" 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен, основатель группы компаний "Укрдонинвест" Виталий Кропачев заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что конфликт на Донбассе готовился по меньшей мере с 2013 года.

Уроженец Тореза Кропачев занимался угольным бизнесом в Донецкой области. На момент начала конфликта на Донбассе он был депутатом Донецкого облсовета, входил во фракцию Партии регионов. В 2020 году журнал НВ и инвестиционная компания Dragon Capital оценивали состояние бизнесмена в $81 млн (он занимал 96-е место в списке самых богатых украинцев)

В интервью Кропачев вспомнил о встрече с тогдашним главой Донецкой областной государственной администрации Андреем Шишацким, которая состоялась в конце февраля 2014 года. 

"3 марта [2014 года] был захват обладминистрации [в Донецке]. Я как депутат облсовета был у губернатора 26 февраля и говорил ему о том, что наличие не наших людей в городе [Торезе] довольно-таки большое. Это была планомерная история, не было никакой спонтанности. Все все знали, заранее приехали. Они приехали еще в конце [2013] года, посмотрели, определили точки влияния, в частности, кто в регионе и в городе на что влияет. Это была системная работа", – сказал Кропачев.

По словам бизнесмена, в начале конфликта к нему приходили представители будущей верхушки "ДНР" и рассказывали, "что он должен кого-то поддержать".

"Они понимали, что мой рейтинг в городе был очень высок, им не хотелось создавать себе лишние проблемы в перебарывании людей. Хотя в Торезе реально очень мало [людей] пошло на голосование [на "референдуме"] и реально [мало] поддержало, если брать все эти митинги на площадях. Это было мизерное количество. Больше всего там стояло зевак. Обычных зевак, которые пришли посмотреть, о чем говорят", – сказал бизнесмен.

Гордон уточнил, к нему приходили россияне или это были представители местного населения. 

"Нет [не россияне], люди, аффилированные с [будущей верхушкой "ДНР"], руководством, которое было в облсовете, когда его захватили. [Что говорили?Что надо выступить публично, помочь им и сказать: "Давайте будем отделяться [от Украины]. Нам будет легче", – сказал Кропачев.

Он вспомнил, что пытался вступить в диалог с переговорщиками и понять их мотивацию. 

"Я им русским языком сказал: "Смотрите, у меня несколько вопросов. Каким образом вы собираетесь этот регион, отдельно взятый, оторванный от Украины, поднимать экономически? Есть у вас программа?" Они говорят: "Нет". Я говорю: "У меня есть другой вопрос. Вы пришли ко мене вчетвером. Скажите, пожалуйста, что вы в своей жизни создали? Построили [дом], посадили дерево, еще что-то? Есть какие-то программы?" Они говорят: "Ничего". – "Тогда о чем с вами разговаривать? Мы в разных категориях, мне с вами тяжело. Вы не понимаете, куда бежите. Это плохо", – пересказал разговор бизнесмен. 

По его информации, позже эти люди покинули оккупированную территорию. 

"Они приехали на территорию Украины, СБУ красиво их отработала... Им задавали вопрос: "Вы же больше всех кричали, что надо отделяться?"  "Мы ошибались". Точка. Они сами признают", – рассказал Кропачев.

По его мнению, большинство жителей Донецкой области поддались на эмоции, как эти четверо мужчин, которые к нему приходили. 

"Это отчасти проблема всего Донецкого региона. Почему так получилось? Потому что люди не то что мало образованы... Они живут в своем пространстве в Донецкой области. Статистика показывает, что они мало куда ездили, тем более за границу, в основном в Российскую Федерацию... Люди труда  это почетно, но есть определенные недоработки... Это привело к прокачке [мозгов], и мы получили то, что получили", – сказал Кропачев.

Интервью с Кропачевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Торез, в котором до оккупации, по данным Госстата (.zip), проживало около 57 тыс. человек, был захвачен боевиками в 2014 году, он до сих пор контролируется незаконными вооруженными группировками. В 2016 году Верховная Рада переименовала Торез в Чистяково

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Донецкая область, Андрей Шишацкий, сепаратизм, Торез, ДНР, война в Украине, война на Донбассе, Виталий Кропачев
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