Боевики на Донбассе ежедневно пропускают граждан только на КПВВ "Станица Луганская" – Госпогранслужба Украины

На КПВВ "Новотроицкое" российские оккупанты разблокируют пропуск лишь дважды в неделю – в понедельник и пятницу, сообщает Госпогранслужба Украины.

Боевики на Донбассе ежедневно пропускают граждан только на КПВВ "Станица Луганская", остальные пункты пропуска российские оккупанты заблокировали. Об этом 22 января сообщила Госпогранслужба Украины.

"Оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка", – говорится в сообщении.

В пункте "Новотроицкое" пропуск восстанавливается лишь дважды в неделю – в понедельник и пятницу, – когда оккупанты разблокируют движение по дорожному коридору.

В течение этой недели украинские пограничники на КПВВ "Станица Луганская" оформили переход на временно оккупированную территорию 2033 лицам, на контролируемую территорию – 2161 человеку.

Через КПВВ "Новотроицкое" в сторону Донецка проследовали 119 граждан, в обратном направлении – 92 человека.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.