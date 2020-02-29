Боевики на Донбассе восемь раз открывали огонь, ранен украинский военный

28 февраля представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреливали позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, работал снайпер боевиков.

В прошедшие сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Работали снайперы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Водяного, Пищевика, Лебединского и Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку Новотошковского и Орехово.

С началом новых суток российские оккупационные войска трижды открывали огонь по украинским военным вблизи Невельского, Травневого и Красногоровки. Без потерь с украинской стороны.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.