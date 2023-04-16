Бориспольский депутат, которого Зеленский назвал "разбойником", вступил в ТрО и взял позывной Разбойник

В стриме, на котором обсуждались потребности территориальной обороны, Науменко рассказал, что ему позвонил с незнакомого номера, как потом выяснилось, Годунок со словами: "Я – Разбойник". Он обращался в фонд за помощью в виде техники.
"Мы с ним общаемся, и он такой: "Я вообще тот чувак, которого президент в Борисполе выгонял из зала в 2019 году", – рассказал Науменко.
По его словам, Годунок теперь взял себе позывной Разбойник.
В мае 2022 года Годунок в эфире Spilno представлялся как замкомандира батальона "Архангелы Михаила". В Instagram он называет себя общественным деятелем и "народным разбойником".
Зеленский в ходе совещания в Борисполе Киевской области 10 июля 2019 года назвал Годунка разбойником и выгнал из зала. Секретарь горсовета вступил в перепалку с Зеленским и вспомнил его слова во время инаугурации о том, что "все мы – президенты". "Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала... Иди гуляй, господи", – сказал Зеленский.
Сразу после конфликта Годунок заявил, что подаст в суд на Зеленского, если тот публично не извинится за свои высказывания.
В начале 2020 года политик рассказал изданию "Моя Київщина", что иск не подал, потому что собирал необходимые документы.