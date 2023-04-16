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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бориспольский депутат, которого Зеленский назвал "разбойником", вступил в ТрО и взял позывной Разбойник

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Годунок пошел в тероборону
Годунок пошел в тероборону
Фото: godunokiaroslav / Instagram

Экс-секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году назвал "разбойником" и выгнал с заседания, стал бойцом одного из добровольческих формирований территориальной общины и взял себе позывной Разбойник. Об этом в эфире "Телебачення Торонто" 15 апреля рассказал директор департамента стратегических инициатив фонда "Повернись живим" Иван Науменко.

В стриме, на котором обсуждались потребности территориальной обороны, Науменко рассказал, что ему позвонил с незнакомого номера, как потом выяснилось, Годунок со словами: "Я – Разбойник". Он обращался в фонд за помощью в виде техники.

"Мы с ним общаемся, и он такой: "Я вообще тот чувак, которого президент в Борисполе выгонял из зала в 2019 году", – рассказал Науменко.

По его словам, Годунок теперь взял себе позывной Разбойник.

В мае 2022 года Годунок в эфире Spilno представлялся как замкомандира батальона "Архангелы Михаила". В Instagram он называет себя общественным деятелем и "народным разбойником".

Контекст:

Зеленский в ходе совещания в Борисполе Киевской области 10 июля 2019 года назвал Годунка разбойником и выгнал из зала. Секретарь горсовета вступил в перепалку с Зеленским и вспомнил его слова во время инаугурации о том, что "все мы – президенты". "Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала... Иди гуляй, господи", – сказал Зеленский.

Сразу после конфликта Годунок заявил, что подаст в суд на Зеленского, если тот публично не извинится за свои высказывания. 

В начале 2020 года политик рассказал изданию "Моя Київщина", что иск не подал, потому что собирал необходимые документы.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, территориальная оборона, война России против Украины, Ярослав Годунок
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