Бориспольский депутат, которого Зеленский назвал "разбойником", вступил в ТрО и взял позывной Разбойник

В стриме, на котором обсуждались потребности территориальной обороны, Науменко рассказал, что ему позвонил с незнакомого номера, как потом выяснилось, Годунок со словами: "Я – Разбойник". Он обращался в фонд за помощью в виде техники.

"Мы с ним общаемся, и он такой: "Я вообще тот чувак, которого президент в Борисполе выгонял из зала в 2019 году", – рассказал Науменко.

По его словам, Годунок теперь взял себе позывной Разбойник.

В мае 2022 года Годунок в эфире Spilno представлялся как замкомандира батальона "Архангелы Михаила". В Instagram он называет себя общественным деятелем и "народным разбойником".