Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боррель намерен приехать в Украину в ближайшие недели

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что хочет поехать на Донбасс.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боррель: Я бы хотел посетить более значимую часть страны с точки зрения внешних отношений
Боррель: Я бы хотел посетить более значимую часть страны с точки зрения внешних отношений
Фото: ЕРА

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель намерен посетить Украину в ближайшие недели.

Об этом он рассказал 28 января во время совместного с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком брифинга, трансляция которого велась на странице Гончарука в Facebook.

"Я бы хотел посетить более значимую часть страны с точки зрения внешних отношений. Я хотел бы посетить Донбасс, границу, где, как я знаю, до сих пор идут определенные военные действия, для того, чтобы прочувствовать ситуацию на месте", – сказал он. 

Боррель отметил, что страны ЕС должны приложить усилия для прекращения убийств людей на востоке Украины. 

Он подчеркнул, что Украина должна имплементировать результаты саммита в нормандском формате, который прошел в Париже в декабре 2019 года. 

"Мы должны направить усилия по нескольким направлениям. Прежде всего – гуманитарная помощь. Второе – разминирование. Мы можем спасти много жизней благодаря этому. Третье – проведение исследования по ключевой инфраструктуре и экономическим перспективам, чтобы подготовить возможность восстановления этих регионов в будущем", – добавил Боррель.

28 января в Брюсселе прошло шестое заседание совета Украина – ЕС. Это первое заседание с участием новых составов украинского правительства и Еврокомиссии. Украинскую делегацию возглавил Гончарук. Он провел встречи с Боррелем, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Евросовета Шарлем Мишелем и исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Теги: Украина, Еврокомиссия, Донбасс, Брюссель, Жозеп Боррель, Алексей Гончарук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Шейк впервые рассказала о разрыве с Купером
Шейк впервые рассказала о разрыве с Купером
Герцогиня Сассекская Меган жалеет, что пожертвовала карьерой ради замужества – королевский биограф
Герцогиня Сассекская Меган жалеет, что пожертвовала карьерой ради замужества – королевский биограф
Меню для мероприятий в рамках церемонии награждения премией "Оскар" будет растительным
Меню для мероприятий в рамках церемонии награждения премией "Оскар" будет растительным
  Участники "Тартак", ТНМК, О.Torvald, С.К.А.Й., Стасик, Сеитаблаев снялись в ролике в поддержку Антоненко. Видео
  Участники "Тартак", ТНМК, О.Torvald, С.К.А.Й., Стасик, Сеитаблаев снялись в ролике в поддержку Антоненко. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS