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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будет упрощен процесс идентификации". В Минреинтеграции Украины призвали ускорить процесс запуска предварительного отбора ДНК у военных

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Генетический материал всех защитников должен храниться в единой базе генетических признаков, отметила Верещук
Генетический материал всех защитников должен храниться в единой базе генетических признаков, отметила Верещук
Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

В Минреинтеграции Украины заявили о необходимости налаживания процесса предварительного отбора ДНК-материала у украинских защитников.

Об этом шла речь на совещании с региональными координаторами офиса уполномоченного по пропавшим без вести 17 апреля, сообщил пресс-центр Минреинтеграции в Facebook.

"Один из важных вопросов, который был рассмотрен, – это предварительный отбор генетического ДНК-материала у военных, идущих на службу в ВСУ, и правоохранителей, – сказано в сообщении. – Законодательством предусмотрено обязательное снятие биологического материала у военнослужащих, а также членов добровольческих формирований территориальных общин. Во исполнение соответствующего закона уже разработан порядок отбора образцов геномной информации человека. Документ согласовывается центральными органами исполнительной власти".

Отмечается, что, согласно порядку, ДНК человека будет оцифровываться и храниться в личном деле военного.

Уже закуплено соответствующее оборудование для отбора, оцифровки и хранения ДНК-образцов, указали в Минреинтеграции Украины.

"Несомненно, во время войны это очень важно. Генетический материал всех защитников должен храниться в единой базе генетических признаков. Именно благодаря наличию генетических образцов будет упрощен процесс идентификации. Надеюсь, что соответствующие органы ускорят процесс запуска этой процедуры", – подчеркнула вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

https://www.facebook.com/MReintegration/posts/pfbid02adr1EfBYcvoxPiNuAdvhJ3eH3wmT1RB9kJdHaH8eTRm5Cp4jcFyV4jADJEAVsiWml

Контекст:

В МВД заявляли в июле 2022 года, что во время действия военного положения в Украине будут отбирать образцы ДНК у военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

С принятием закона о государственной регистрации геномной информации человека есть два вида такой регистрации – обязательная и добровольная. Обязательная – для военных и правоохранителей – осуществляется на средства государства. А добровольная, которую могут пройти все желающие граждане Украины и иностранцы, – платная.

Теги: МВД, Украина, ДНК, военные, Ирина Верещук, правоохранители, ВСУ, военнослужащий, вице-премьер, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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