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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Центр противодействия дезинформации предупредил о возможных провокациях РФ в поминальные дни в Украине

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Украинцев призвали в поминальные дни не игнорировать сигналы воздушной тревоги
Украинцев призвали в поминальные дни не игнорировать сигналы воздушной тревоги
Фото: EPA

Россия может устроить провокации во время поминальных дней в Украине. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины 30 апреля в Telegram.

"Украинцы чаще всего приходят почтить память своих родных в выходные дни. Поэтому в этом году Проводы будут проходить в разных уголках Украины начиная с 30 апреля. В минувшие выходные оккупанты своими действиями показали, что не считают Пасху праздником примирения, и совершали обстрелы мирного населения крылатыми ракетами по всей территории Украины", – говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации заявили о возможных провокациях со стороны РФ и вероятности ракетных ударов в эти дни и рекомендовали воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях и на кладбищах, а в случае объявления воздушной тревоги немедленно следовать в бомбоубежище или укрытие.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: СНБО, церковь, провокации, кладбище, обстрелы, война России против Украины, Центр противодействия дезинформации
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