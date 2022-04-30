Центр противодействия дезинформации предупредил о возможных провокациях РФ в поминальные дни в Украине

"Украинцы чаще всего приходят почтить память своих родных в выходные дни. Поэтому в этом году Проводы будут проходить в разных уголках Украины начиная с 30 апреля. В минувшие выходные оккупанты своими действиями показали, что не считают Пасху праздником примирения, и совершали обстрелы мирного населения крылатыми ракетами по всей территории Украины", – говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации заявили о возможных провокациях со стороны РФ и вероятности ракетных ударов в эти дни и рекомендовали воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях и на кладбищах, а в случае объявления воздушной тревоги немедленно следовать в бомбоубежище или укрытие.

Война России против Украины. Главное (обновляется)