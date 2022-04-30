Каменское получило лекарства на 8,5 млн грн и отправило препараты в больницы – мэр города

"Сейчас в городе проживает более 13 тыс. переселенцев из горячих точек, из них 4 тыс. – дети. На базе трех ЦПАУ (центров предоставления административных услуг. – "ГОРДОН") мы создали центры заботы, где предоставляем людям все социальные и другие услуги. Я хочу поблагодарить наши предприятия, особенно "Каметсталь" группы "Метинвест": оно предоставило убежище более чем 500 людям в своих социальных объектах, создав все условия для комфортного пребывания, и оказывает помощь в трудоустройстве людей из Мариуполя и Авдеевки – а для нас очень важно сейчас, чтобы создавались новые рабочие места", – рассказал он.
Также Белоусов сообщил, что город пока не испытал на себе дефицит топлива, который наблюдается сейчас во многих регионах: по словам городского головы, социально ответственный бизнес помогает городу по всем вопросам, в том числе с топливом и медикаментами.
"Каметсталь" в это дефицитное время предоставила городу 10 тонн дизеля для нашей техники. Также у нас есть договоренность с руководством завода, что в случае необходимости они будут и в дальнейшем помогать нам с горюче-смазочными материалами. Кроме того, в городе есть также запас горючего, который позволит продержаться минимум месяц. Также только за последние две недели предприятие закупило на 8,5 млн грн медикаментов. Из этих лекарств мы создали "неприкосновенный запас", а также отдали необходимые препараты в городские больницы. То есть город работает, он защищен и готов ко всему”, – резюмировал Белоусов.
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"Метинвест" подготовил около 6 тыс. спальных мест для вынужденных переселенцев, а также снабжает их товарами первой необходимости.
Совместно с компанией ДТЭК и Фондом Рината Ахметова компания создала фонд "Спасаем жизнь", который уже закупил для украинцев 2,5 тыс. тонн пищевых продуктов, пишет издание "Сегодня".