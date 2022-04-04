Каменское получило 10 тонн медикаментов на сумму свыше 5 млн грн – мэр города

"В городе сейчас более 4 тыс. вынужденных переселенцев. И чтобы решать их неотложные вопросы, у нас создан Центр заботы – там собраны городские отделы пенсионного фонда, ЗАГСа, фонд занятости, социальные службы, банки. То есть в этом месте можно восстановить поврежденные документы, устроить ребенка в школу, получить психологическую и юридическую поддержку, помощь в трудоустройстве и поиске жилья", – рассказал Белоусов.

Мэр поблагодарил педагогов, которые вместе с волонтерами организовали производство наколенников, разгрузок и других важных вещей для защитников и предприятий, оказывающих городу помощь.

"Хочу поблагодарить также промышленные предприятия – в частности градообразующее предприятие "Каметсталь", которое с первых дней войны помогает нашим военным и территориальной обороне. Только вчера руководитель "Каметстали" группы "Метинвест" Дмитрий Липпа передал нашему городу 10 тонн лекарств на сумму более 5 млн грн. Мы их уже распространили среди наших больниц, и у нас есть договоренность, что в случае необходимости предприятие будет помогать медикаментами и дальше", – сообщил Белоусов.

Всего, по его словам, сейчас в Каменском 4 тыс. переселенцев, и их количество ежедневно растет на несколько сотен, это жители Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

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