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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Каменское получило 10 тонн медикаментов на сумму свыше 5 млн грн – мэр города

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Андрей Белоусов: В городе сейчас более 4 тыс. вынужденных переселенцев
Андрей Белоусов: В городе сейчас более 4 тыс. вынужденных переселенцев
Фото: most-dnepr.info

Ситуация в городе Каменское стабильная, все объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме, есть продукты. Также город получил медикаменты на сумму более 5 млн грн, это важно, так как каждый день сюда прибывают сотни переселенцев. Об этом сообщил мэр Каменского Андрей Белоусов в эфире телеканала "Украина 24". Фрагмент интервью группа "Метинвест" опубликовала в своем YouTube.

"В городе сейчас более 4 тыс. вынужденных переселенцев. И чтобы решать их неотложные вопросы, у нас создан Центр заботы – там собраны городские отделы пенсионного фонда, ЗАГСа, фонд занятости, социальные службы, банки. То есть в этом месте можно восстановить поврежденные документы, устроить ребенка в школу, получить психологическую и юридическую поддержку, помощь в трудоустройстве и поиске жилья", – рассказал Белоусов.

Мэр поблагодарил педагогов, которые вместе с волонтерами организовали производство наколенников, разгрузок и других важных вещей для защитников и предприятий, оказывающих городу помощь.

"Хочу поблагодарить также промышленные предприятия – в частности градообразующее предприятие "Каметсталь", которое с первых дней войны помогает нашим военным и территориальной обороне. Только вчера руководитель "Каметстали" группы "Метинвест" Дмитрий Липпа передал нашему городу 10 тонн лекарств на сумму более 5 млн грн. Мы их уже распространили среди наших больниц, и у нас есть договоренность, что в случае необходимости предприятие будет помогать медикаментами и дальше", – сообщил Белоусов.

Всего, по его словам, сейчас в Каменском 4 тыс. переселенцев, и их количество ежедневно растет на несколько сотен, это жители Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компания "Метинвест" бизнесмена Рината Ахметова подготовила в городах присутствия более 6 тыс. мест для вынужденных переселенцев, их обеспечивают одеждой, горячим питанием, средствами гигиены и бытовыми товарами, также предоставляют медицинскую и при необходимости психологическую помощь.

Теги: Метинвест, помощь, переселенцы, война России против Украины, Каменское
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