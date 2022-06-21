Черновецкий: Обвинения в призывах к изменению границ Украины расцениваю как полное недоразумение

"Узнал из СМИ, что якобы Офис генпрокурора сообщил мне о подозрении. Пока не могу ничего комментировать по сути, так как никаких повесток или других документов не получал. Прозвучавшую в СМИ формулировку обвинения – "о призывах к изменению границ Украины" – расцениваю как какое-то полное недоразумение. Я искренне люблю и поддерживаю единую, целостную, независимую и европейскую Украину. Считаю гибель украинцев трагедией, а войну против Украины – преступлением! Как бизнесмен и политик прикладываю все свои возможности для помощи Украине и ее скорейшей победы!" – написал Черновецкий.

Контекст:

20 июня пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что "на следующий день после начала военной агрессии РФ против Украины экс-мэр столицы на собственной странице в Facebook разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций – незаконных образований "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика".

В ОГП заявили, что публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Имя Черновецкого в релизе не упоминается, но пресс-служба ОГП разместила заблюренное фото бывшего мэра, на котором можно узнать политика.