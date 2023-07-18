Число жертв удара РФ по многоэтажке в Умани в конце апреля выросло до 24, в больнице после пяти операций умерла 26-летняя женщина – Черкасская ОВА

"Боль... 24 жизни унесла российская ракета, выпущенная по многоэтажке в Умани 28 апреля, – написал руководитель ОВА. – В больнице умерла 26-летняя Ирина Шевченко. Все это время медики боролись за ее жизнь после осколочного ранения. Пять операций... Но, к сожалению. Соболезнования родным! Не простим!"

Контекст:

В Умани, по данным МВД, в 4.30 в многоэтажку попала ракета Х-101. "Практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживали 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены", – рассказал глава ведомства Игорь Клименко.

29 апреля в Умани завершилась поисково-спасательная операция. В МВД тогда подтвердили гибель 23 человек, в том числе шести детей.