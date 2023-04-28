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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Умани выросло число погибших, среди жертв – маленький ребенок

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По предварительным данным, в многоэтажку в Умани попала ракета Х-101
По предварительным данным, в многоэтажку в Умани попала ракета Х-101
Фото: Національна поліція України / Telegram

В Умани Черкасской области количество погибших в результате ракетной атаки российских оккупантов 28 апреля увеличилось до 10. Об этом сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"К сожалению, количество погибших в Умани выросло. Только что спасатели достали из-под завалов еще три тела погибших жителей Умани. Всего 10 жертв российской агрессии по состоянию на 10.05", – говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Украины. 

По информации полиции, из-под завалов спасли 17 человек, в том числе троих детей. Девять человек госпитализированы. В аварийно-спасательных работах участвуют около 300 человек – полицейские, спасатели, кинологи, коммунальщики. 

По предварительным данным, в многоэтажку попала ракета Х-101. Удар повредил около 10 многоэтажных домов.

Среди погибших в Умани в результате ракетной атаки россиян – маленький ребенок, сообщила в Telegram советница главы Офиса президента Дарья Заривна. Она опубликовала скриншот, вероятно, чьей-то сторис с места событий: фото работы медиков и надпись. 

"Ребенок, который никому ничего не сделал. Ему было года три-четыре. У меня это не укладывается в голове", – говорится в сообщении.

Контекст:

В ночь на 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили о ракетной опасности. Во время воздушной тревоги в ряде регионов, в частности в Киеве, Днепре, Черкасской и Полтавской областях, слышали взрывы. В некоторых регионах сообщили о работе сил противовоздушной обороны. После 6.10 тревогу начали отменять. 

По данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николя Олещука, противовоздушная оборона Украины уничтожила 21 из 23 крылатых ракет, запущенных Россией, а также два беспилотника.

В Днепре ракетный удар оккупантов унес жизни двух человек. В Украинке Киевской области есть двое раненых в результате падения обломков российских ракет. 

Теги: МВД, Умань, раненые, дети, война России против Украины, ракеты, Национальная полиция, Нацполиция, погибшие, Игорь Клименко
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