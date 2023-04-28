В Умани выросло число погибших, среди жертв – маленький ребенок

По предварительным данным, в многоэтажку в Умани попала ракета Х-101 Фото: Національна поліція України / Telegram

"К сожалению, количество погибших в Умани выросло. Только что спасатели достали из-под завалов еще три тела погибших жителей Умани. Всего 10 жертв российской агрессии по состоянию на 10.05", – говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Украины.

По информации полиции, из-под завалов спасли 17 человек, в том числе троих детей. Девять человек госпитализированы. В аварийно-спасательных работах участвуют около 300 человек – полицейские, спасатели, кинологи, коммунальщики.

По предварительным данным, в многоэтажку попала ракета Х-101. Удар повредил около 10 многоэтажных домов.

Среди погибших в Умани в результате ракетной атаки россиян – маленький ребенок, сообщила в Telegram советница главы Офиса президента Дарья Заривна. Она опубликовала скриншот, вероятно, чьей-то сторис с места событий: фото работы медиков и надпись.

"Ребенок, который никому ничего не сделал. Ему было года три-четыре. У меня это не укладывается в голове", – говорится в сообщении.