Зеленский о ракетном ударе оккупантов по Умани и Днепру: Российский террор должен получить справедливый ответ. И получит

"Этой ночью враг снова атаковал Украину ракетами и БПЛА. В результате ракетного удара по Умани повреждено около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок. В Днепре обстрел террористов унес жизнь ребенка", – написал глава государства.
Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора, и поблагодарил всех, кто отражал российскую ракетную атаку и помогает ликвидировать последствия удара.
"Этот российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают", – подчеркнул глава государства.
Зеленский добавил, что Украина не забудет ни одно преступление и не даст ни одному оккупанту избежать ответственности.
В ночь на 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили о ракетной опасности. Во время воздушной тревоги в ряде регионов, в частности в Киеве, Днепре, Черкасской и Полтавской областях, слышали взрывы. В некоторых регионах сообщили о работе сил противовоздушной обороны. После 6.10 тревогу начали отменять.
По данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николя Олещука, противовоздушная оборона Украины уничтожила 21 из 23 крылатых ракет, запущенных Россией, а также два беспилотника.
В Умани предварительно известно о шести погибших, в Днепре ракетный удар оккупантов унес жизни двух человек. В Украинке Киевской области есть двое раненых в результате падения обломков российских ракет. Всего известно о более чем 10 раненых в результате ракетных ударов России ночью 28 апреля.