Зеленский о ракетном ударе оккупантов по Умани и Днепру: Российский террор должен получить справедливый ответ. И получит

Предварительно известно о шести погибших в Умани и двух жертвах в Днепре Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

"Этой ночью враг снова атаковал Украину ракетами и БПЛА. В результате ракетного удара по Умани повреждено около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок. В Днепре обстрел террористов унес жизнь ребенка", – написал глава государства.

Он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора, и поблагодарил всех, кто отражал российскую ракетную атаку и помогает ликвидировать последствия удара.

"Этот российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают", – подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Украина не забудет ни одно преступление и не даст ни одному оккупанту избежать ответственности.