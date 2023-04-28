В Умани ракета российских оккупантов попала в девятиэтажный дом

"Суспільному" в полиции уточнили, что это был девятиэтажный дом.

Вовк опубликовала видео, на котором видно, что после попадания обвалились верхние этажи дома, начался пожар.

Она сообщила, что на месте инцидента работают спасатели, полиция и медики. Информации о пострадавших пока нет.

"Суспільне" отметило, что звуки взрывов в Черкасской области слышали около 5.00.

Позже руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец уточнил, что оккупанты атаковали область крылатыми ракетами. Одна ракета попала в жилой дом, вторая – в складские здания.

"Последствия выясняем. На месте работают все службы", – написал он в Telegram.

По состоянию на 5.54 воздушная тревога в Черкасской области продолжается.