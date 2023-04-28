ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

По всей территории Украины – воздушная тревога. В ряде регионов, в том числе в Киеве, прозвучали взрывы

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Во время воздушной тревоги власти предупредили об угрозе ракетной атаки
Во время воздушной тревоги власти предупредили об угрозе ракетной атаки
Фото: depositphotos.com

Ночью 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщает специализированный Telegram-канал.

Тревогу начали объявлять в 23.34 27 апреля. Первый сигнал прозвучал в Сумской области. К 4.20 28 апреля тревога была объявлена по всей территории страны. 

Киевская областная военная администрация предупредила об угрозе применения российскими оккупантами ракет.

"Угроза ракетной атаки. Находитесь в укрытиях или в безопасных местах до окончания сигнала "воздушная тревога", – призвали в ОВА. 

Об угрозе ракетной атаки написал также мэр Ровно Александр Третяк.  

В ряде регионов уже прозвучали взрывы.

В частности, по данным "Суспільного", взрывы слышали в Кременчугском районе Полтавской области и в Днепре

Кроме того, взрыв прогремел в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН". Об этом же пишут "Радіо Свобода" и NV

Позже в Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работают силы противовоздушной обороны. 

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки, но украинские власти не предоставляли подробную обновленную статистику.

В последние недели оккупанты массировано применяли иранские дроны-камикадзе. Последний массированный ракетный удар по Украине был 9 марта. Тогда оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования34 из них сбили, "еще восемь не достигли своих целей", сообщили в Генштабе ВСУ. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Киев, Киевская ОГА, Днепр, ПВО, Полтавская область, война России против Украины, ракеты, воздушная тревога
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