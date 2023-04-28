По всей территории Украины – воздушная тревога. В ряде регионов, в том числе в Киеве, прозвучали взрывы

Во время воздушной тревоги власти предупредили об угрозе ракетной атаки Фото: depositphotos.com

Тревогу начали объявлять в 23.34 27 апреля. Первый сигнал прозвучал в Сумской области. К 4.20 28 апреля тревога была объявлена по всей территории страны.

Киевская областная военная администрация предупредила об угрозе применения российскими оккупантами ракет.

"Угроза ракетной атаки. Находитесь в укрытиях или в безопасных местах до окончания сигнала "воздушная тревога", – призвали в ОВА.

Об угрозе ракетной атаки написал также мэр Ровно Александр Третяк.

В ряде регионов уже прозвучали взрывы.

В частности, по данным "Суспільного", взрывы слышали в Кременчугском районе Полтавской области и в Днепре.

Кроме того, взрыв прогремел в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН". Об этом же пишут "Радіо Свобода" и NV.

Позже в Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работают силы противовоздушной обороны.