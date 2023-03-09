В ряде областей Украины вечером объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетной атаки России

Соответствующий пост он написал в Telegram в 20.29.
"Опять сволочи шлют ракеты", – отметил Ким.
По данным сайта alerts.in.ua на 20.40, воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях и оккупированном Крыму.
Ближе к 21.00 воздушную тревогу в областях постепенно начали отменять. В том числе – в Николаевской, указал в Telegram Ким.
После ракетной атаки РФ в ночь на 9 марта в Черном море продолжает находиться восемь российских кораблей, среди которых – два надводные ракетоносители с недоиспользованным запасом "Калибров", рассказал в Telegram спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших.
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования. Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.
Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине), отметили в Воздушных силах.