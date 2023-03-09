В ряде областей Украины вечером объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетной атаки России

Соответствующий пост он написал в Telegram в 20.29.

"Опять сволочи шлют ракеты", – отметил Ким.

По данным сайта alerts.in.ua на 20.40, воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях и оккупированном Крыму.

Ближе к 21.00 воздушную тревогу в областях постепенно начали отменять. В том числе – в Николаевской, указал в Telegram Ким.

После ракетной атаки РФ в ночь на 9 марта в Черном море продолжает находиться восемь российских кораблей, среди которых – два надводные ракетоносители с недоиспользованным запасом "Калибров", рассказал в Telegram спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.