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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ряде областей Украины вечером объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетной атаки России

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Об угрозе очередной ракетной атаки оккупантов предупредил Ким
Об угрозе очередной ракетной атаки оккупантов предупредил Ким
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким вечером 9 марта предупредил об очередной ракетной атаке РФ по Украине.

Соответствующий пост он написал в Telegram в 20.29.

"Опять сволочи шлют ракеты", – отметил Ким.

По данным сайта alerts.in.ua на 20.40, воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях и оккупированном Крыму.

Ближе к 21.00 воздушную тревогу в областях постепенно начали отменять. В том числе – в Николаевской, указал в Telegram Ким.

После ракетной атаки РФ в ночь на 9 марта в Черном море продолжает находиться восемь российских кораблей, среди которых – два надводные ракетоносители с недоиспользованным запасом "Калибров", рассказал в Telegram спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

Контекст:

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. Прилеты зафиксированы в девяти областях и Киеве. Региональные власти сообщили минимум о шести погибших. 

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования. Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине), отметили в Воздушных силах.

Теги: Россия, Украина, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Николаевская ОГА, Виталий Ким, российские оккупанты, воздушная тревога
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