В Умани количество погибших в результате ракетной атаки россиян увеличилось до шести – ОВА

"К сожалению, уже имеем шесть погибших в результате ракетных обстрелов", – написал Табурец.

По его словам, еще девять человек находятся в больнице.

Спасательная операция продолжается, добавил глава ОВА.

Ранее сообщалось о трех погибших в Умани.

Контекст:

В ночь на 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили о ракетной опасности. Во время воздушной тревоги в ряде регионов, в частности в Киеве, Днепре, Черкасской и Полтавской областях, слышали взрывы. В некоторых регионах сообщили о работе сил противовоздушной обороны. После 6.10 тревогу начали отменять.

По данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николя Олещука, противовоздушная оборона Украины уничтожила 21 из 23 крылатых ракет, запущенных Россией, а также два беспилотника.