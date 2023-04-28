Ночная ракетная атака по Украине: пять человек погибли, более десятка получили ранения

По его словам, люди погибли в Днепре, Умани Черкасской области и Украинке Киевской области. Снаряды оккупантов попали в жилые дома.

"Умань: две ракеты повредили три многоэтажки. По состоянию на 7.00 три человека погибли и восемь ранены. Им оказывают медицинскую помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются. В Днепре погибли женщина и трехлетний ребенок. Еще три человека травмированы. Украинка: двое травмированных", – перечислил Клименко.

По его данным, на местах попаданий работают спасатели и полицейские.