Ночная ракетная атака по Украине: пять человек погибли, более десятка получили ранения

По его словам, люди погибли в Днепре, Умани Черкасской области и Украинке Киевской области. Снаряды оккупантов попали в жилые дома.
"Умань: две ракеты повредили три многоэтажки. По состоянию на 7.00 три человека погибли и восемь ранены. Им оказывают медицинскую помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются. В Днепре погибли женщина и трехлетний ребенок. Еще три человека травмированы. Украинка: двое травмированных", – перечислил Клименко.
По его данным, на местах попаданий работают спасатели и полицейские.
В ночь на 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили о ракетной опасности. Во время воздушной тревоги в ряде регионов, в частности в Киеве, Днепре, Черкасской и Полтавской областях, слышали взрывы. В некоторых регионах сообщили о работе сил противовоздушной обороны. После 6.10 тревогу начали отменять.
По данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николя Олещука, противовоздушная оборона Украины уничтожила 21 из 23 крылатых ракет, запущенных Россией, а также два беспилотника.