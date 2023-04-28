В результате обстрела Умани крылатыми ракетами пострадало пять человек – ОВА

Все они госпитализированы.

Оккупанты обстреляли Умань крылатыми ракетами. Одна ракета попала в девятиэтажный дом, вторая – в складские здания. После попадания часть дома обвалилась, начался пожар.

Уманский горсовет сообщил, что в гимназии №5 развернули оперативный штаб помощи пострадавшим.

Контекст:

В ночь на 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили о ракетной опасности. Во время воздушной тревоги в ряде регионов, в частности, в Киеве, Днепре, Черкасской и Полтавской областях слышали взрывы. В некоторых регионах сообщили о работе сил противовоздушной обороны. После 6.10 тревогу начали отменять.

По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет и два беспилотника. В Оболонском районе столицы обломки перебили локальную линию электропередачи и повредили дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры нет, сообщили в Киевской городской военной администрации.

В последние недели оккупанты массировано применяли иранские дроны-камикадзе. Предыдущий массированный ракетный удар по Украине был 9 марта. Тогда оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования, 34 из них сбили, "еще восемь не достигли своих целей", сообщили в Генштабе ВСУ.