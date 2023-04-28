Первая за 51 день атака на Киев. В районе столицы сбили 11 ракет и два беспилотника – КГВА

"По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме ракет, были сбиты еще два БПЛА (тип дронов устанавливается)", – рассказали в администрации.
В Оболонском районе Киева обломки перебили локальную линию электропередачи и повредили дорожное покрытие.
В КГВА уточнили, что жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.
"После паузы продолжительностью 51 день враг нанес очередной ракетный удар по Киеву (последний ракетный обстрел столицы был 9 марта), – прокомментировал начальник КГВА Сергей Попко. – Спасибо силам противовоздушной обороны за службу и защиту Киева! Еще раз обращаюсь к киевлянам и буду повторять эти слова постоянно: не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги".
В ночь на 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили о ракетной опасности. Во время воздушной тревоги в ряде регионов, в частности, в Киеве, Днепре, Черкасской и Полтавской областях слышали взрывы. В некоторых регионах сообщили о работе сил противовоздушной обороны. После 6.10 тревогу начали отменять.
В Черкасской ОВА сообщили, что регион атаковали крылатыми ракетами. В Умани одна ракета попала в жилой дом, вторая – в складские здания. Пока информации о пострадавших нет.
В последние недели оккупанты массировано применяли иранские дроны-камикадзе. Предыдущий массированный ракетный удар по Украине был 9 марта. Тогда оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования, 34 из них сбили, "еще восемь не достигли своих целей", сообщили в Генштабе ВСУ.