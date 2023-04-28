Первая за 51 день атака на Киев. В районе столицы сбили 11 ракет и два беспилотника – КГВА

"По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет. Кроме ракет, были сбиты еще два БПЛА (тип дронов устанавливается)", – рассказали в администрации.

В Оболонском районе Киева обломки перебили локальную линию электропередачи и повредили дорожное покрытие.

В КГВА уточнили, что жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.

"После паузы продолжительностью 51 день враг нанес очередной ракетный удар по Киеву (последний ракетный обстрел столицы был 9 марта), – прокомментировал начальник КГВА Сергей Попко. – Спасибо силам противовоздушной обороны за службу и защиту Киева! Еще раз обращаюсь к киевлянам и буду повторять эти слова постоянно: не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги".