Украинские ПВО сбили за ночь 21 из 23 российских ракет и два беспилотника – Воздушные силы

В ночь на 28 апреля российские оккупанты атаковали Украину с помощью ракет и дронов Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Кроме того, ПВО сбили два вражеских беспилотника.

"Спасибо за успешную боевую работу зенитчикам воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг". К сожалению, поражены не все воздушные цели, соболезнования погибшим и пострадавшим", – написал Олещук.

В ночь на 28 апреля российские оккупанты атаковали Киев с помощью ракет и беспилотников, сообщила Киевская городская военная администрация. В КГВА уточнили, что жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.