Украинские ПВО сбили за ночь 21 из 23 российских ракет и два беспилотника – Воздушные силы

Кроме того, ПВО сбили два вражеских беспилотника.
"Спасибо за успешную боевую работу зенитчикам воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг". К сожалению, поражены не все воздушные цели, соболезнования погибшим и пострадавшим", – написал Олещук.
В ночь на 28 апреля российские оккупанты атаковали Киев с помощью ракет и беспилотников, сообщила Киевская городская военная администрация. В КГВА уточнили, что жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.
В ночь на 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили о ракетной опасности. Во время воздушной тревоги в ряде регионов, в частности в Киеве, Днепре, Черкасской и Полтавской областях, слышали взрывы. В некоторых регионах сообщили о работе сил противовоздушной обороны. После 6.10 тревогу начали отменять.
По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева было уничтожено 11 крылатых ракет и два беспилотника. В Оболонском районе столицы обломки перебили локальную линию электропередачи и повредили дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры нет, сообщили в Киевской городской военной администрации.