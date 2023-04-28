В результате ракетного удара по Днепру погибли женщина и ребенок – Филатов

По его словам, от удара оккупантов по городу погибли мама и ребенок.

"Ракетная атака российской оккупационной армии по Днепру привела к гибели молодой женщины и трехлетнего ребенка. Ждем официальной информации от военной администрации", – написал Филатов.

Контекст:

В ночь на 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили о ракетной опасности. Во время воздушной тревоги в ряде регионов, в частности в Киеве, Днепре, Черкасской и Полтавской областях, слышали взрывы. В некоторых регионах сообщили о работе сил противовоздушной обороны. После 6.10 тревогу начали отменять.

По данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николя Олещука, противовоздушная оборона Украины уничтожила 21 из 23 крылатых ракет, запущенных Россией, а также два беспилотника.

В результате ракетной атаки на Умань Черкасской области в ночь на 28 апреля, по предварительным данным, пострадало пять человек, сообщил в Telegram начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. Все они госпитализированы.