ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украинке Киевской области на жилой дом упали обломки сбитой российской ракеты, ранены два человека

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украинке повреждены квартиры жилого дома на пятом и шестом этаже
В Украинке повреждены квартиры жилого дома на пятом и шестом этаже
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram

В Украинке Киевской области утром 28 апреля на жилой дом упали обломки сбитой российской ракеты. Об этом в Telegram сообщила Киевская областная военная администрация.

В ОВА подчеркнули, что ВСУ сбили все воздушные цели противника над Киевской областью.

"К сожалению, в городе Украинка в результате падения обломков российской ракеты есть попадание в многоэтажный дом. В результате повреждены квартиры на пятом и шестом этаже. Пожар удалось локализовать в 5.30. Пострадал ребенок – девочку доставили в "Охматдет", – отметил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Глава областной полиции Андрей Небытов уточнил, что пострадавшей девочке 13 лет.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко позже сообщил в Facebook, что в Украинке двое пострадавших.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid0WXzaUzs5expQiNXebxgvY67Dg5aGx63Zm3Y4KXN3p4M757qhktrZxQmnHxRps31jl

Контекст:

В ночь на 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили о ракетной опасности. Во время воздушной тревоги в ряде регионов, в частности в Киеве, Днепре, Черкасской и Полтавской областях, слышали взрывы. В некоторых регионах сообщили о работе сил противовоздушной обороны. После 6.10 тревогу начали отменять. 

По данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николя Олещука, противовоздушная оборона Украины уничтожила 21 из 23 крылатых ракет, запущенных Россией, а также два беспилотника.

По информации Клименко, в результате атаки пять человек погибли, более десяти получили ранения.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Киевская область, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Украинка, Андрей Небытов, Игорь Клименко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как выглядят четвертая жена 69-летнего Бобула, с которой он познакомился в ресторане, и его 16-летний сын. Фото, видео
  Как выглядят четвертая жена 69-летнего Бобула, с которой он познакомился в ресторане, и его 16-летний сын. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
"Только посмотрите на эти фото!" Джапарова приютила щенка, которого парамедик Михайлова подобрала на трассе в Донецкой области. Фото, видео
"Только посмотрите на эти фото!" Джапарова приютила щенка, которого парамедик Михайлова подобрала на трассе в Донецкой области. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Цветочные поля. Интересные варианты маникюра с росписью на коротких ногтях
Цветочные поля. Интересные варианты маникюра с росписью на коротких ногтях
Как только заметите это в саду, сразу срезайте сухие ветки. Садовод рассказала, как во время цветения спасти плодовые деревья от монилиоза
Как только заметите это в саду, сразу срезайте сухие ветки. Садовод рассказала, как во время цветения спасти плодовые деревья от монилиоза
Галина ГРИШИНА
Комиссия Минкульта во время осмотра Киево-Печерской лавры обнаружила "разные ритуальные одеяния и достаточно специфические манекены". Фото
Комиссия Минкульта во время осмотра Киево-Печерской лавры обнаружила "разные ритуальные одеяния и достаточно специфические манекены". Фото
Галина ГРИШИНА
"Самые короткие" кожаные шорты Меркьюри продали на аукционе за £18 тыс.
"Самые короткие" кожаные шорты Меркьюри продали на аукционе за £18 тыс.
Галина ГРИШИНА
Утиные ногти – дизайн, к которому многие "оказались не готовы". Как выглядит "самая противоречивая форма ногтей". Топ-5 фото
Утиные ногти – дизайн, к которому многие "оказались не готовы". Как выглядит "самая противоречивая форма ногтей". Топ-5 фото
Галина ГРИШИНА
Делайте это постоянно, и морщин будет намного меньше. Эксперт рассказала, как избежать "гусиных лапок"
Делайте это постоянно, и морщин будет намного меньше. Эксперт рассказала, как избежать "гусиных лапок"
Галина ГРИШИНА
Клопотенко ответил блогеру Эсхакзай, которая назвала его обычным лицемером
Клопотенко ответил блогеру Эсхакзай, которая назвала его обычным лицемером
Галина ГРИШИНА
"Опасалась реакции на радикальные перемены во внешности". Личный стилист принцессы Дианы рассказал историю ее фирменной стрижки
"Опасалась реакции на радикальные перемены во внешности". Личный стилист принцессы Дианы рассказал историю ее фирменной стрижки
Галина ГРИШИНА
"Думаете, в моем возрасте такое решение легко дается?" 65-летняя Билозир назвала причину развода с 55-летним мужем-военнослужащим
"Думаете, в моем возрасте такое решение легко дается?" 65-летняя Билозир назвала причину развода с 55-летним мужем-военнослужащим
Галина ГРИШИНА
Сколько на самом деле нужно варить макароны. Кулинарный лайфхак от французского шеф-повара
Сколько на самом деле нужно варить макароны. Кулинарный лайфхак от французского шеф-повара
Галина ГРИШИНА
Без одежды и белья. Саливанчук показала фото в стиле ню и рассказала о любви к себе
Без одежды и белья. Саливанчук показала фото в стиле ню и рассказала о любви к себе
Джоли посетила званый обед у Байденов со своим приемным 21-летним сыном. Фото
Джоли посетила званый обед у Байденов со своим приемным 21-летним сыном. Фото
Галина ГРИШИНА
Поставьте эти ловушки в саду во время цветения, чтобы спасти будущий урожай абрикосов. Эксперты рассказали, как бороться с бронзовкой мохнатой
Поставьте эти ловушки в саду во время цветения, чтобы спасти будущий урожай абрикосов. Эксперты рассказали, как бороться с бронзовкой мохнатой
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек позировала рядом с 43-летним Татумом, на котором были только обтягивающие плавки. Фото
56-летняя Хайек позировала рядом с 43-летним Татумом, на котором были только обтягивающие плавки. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (241877)
2
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула (93689)
3
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины (76417)
4
Как выглядят 57-летняя Херли и 56-летняя Хайек этой весной в бикини. Фото (68922)
5
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (64713)
6
Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть (63888)
7
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году (62992)
8
После этой подкормки урожай будет сладким и крупным. Эксперты рассказали, как правильно удобрять морковь весной (54461)
 
 
 
 