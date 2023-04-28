В Украинке Киевской области на жилой дом упали обломки сбитой российской ракеты, ранены два человека

В ОВА подчеркнули, что ВСУ сбили все воздушные цели противника над Киевской областью.

"К сожалению, в городе Украинка в результате падения обломков российской ракеты есть попадание в многоэтажный дом. В результате повреждены квартиры на пятом и шестом этаже. Пожар удалось локализовать в 5.30. Пострадал ребенок – девочку доставили в "Охматдет", – отметил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Глава областной полиции Андрей Небытов уточнил, что пострадавшей девочке 13 лет.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко позже сообщил в Facebook, что в Украинке двое пострадавших.

Контекст:

В ночь на 28 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили о ракетной опасности. Во время воздушной тревоги в ряде регионов, в частности в Киеве, Днепре, Черкасской и Полтавской областях, слышали взрывы. В некоторых регионах сообщили о работе сил противовоздушной обороны. После 6.10 тревогу начали отменять.

По данным командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николя Олещука, противовоздушная оборона Украины уничтожила 21 из 23 крылатых ракет, запущенных Россией, а также два беспилотника.

По информации Клименко, в результате атаки пять человек погибли, более десяти получили ранения.